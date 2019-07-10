-KULTUR VE TURIZM MUDURU HIKMET TOSUN ACIKLAMASI

-KALEDEKI BITKILERDEN GORUNTULER



( SİNOP ) Turizm müdürü Hikmet Tosun: “Sarmaşıklar kale içerisine nem yaparak ömrünün kısalmasına neden oluyor" SİNOP



- Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop Kalesi'nde bulunan bitkilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Hikmet Tosun, Sinop Kalesi'nde bulunan bitkiler ile ilgili düzenli çalışma yapıldığını belirterek, “3 bin 200 metre uzunluğunda, dev yükseklikte kalelerimiz var. Bu kalelerimiz önemli bir kültürel mirastır. Tabii, bu sarmaşık gibi çeşitli asalak türeyen bitkiler kalelerimizi zaman zaman sarıyor. İtfaiyeden temin ettiğimiz merdivenlerle bunları kesiyoruz. Kalelere zarar vermeden bitkilerin köklerine asit enjekte ederek tekrarlanmasını engellemiş oluyoruz. Sarmaşıkların da aynı şekilde içine asit enjekte ediyoruz. Çünkü sarmaşıklarda kale içerisinde nem yapmak suretiyle kalenin çürümesine ve ömrünün kısalmasına sebep oluyor. Bununla ilgili sürekli periyodik olarak çalışmamız var. Müze denetiminde ve belediyeyle beraber sürdürüyoruz” dedi.

(OSM-SLH-

