Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Turizm merkezlerinde yoğunluk - MUĞLA

Turizm merkezlerinde yoğunluk - MUĞLA

- Bodrum ilçesinden görüntüler - Bodrum'da farklı plajlardan görüntüler - Denize girip güneşlenenler - Su sporları yapanlar - Plajlardan detayTurizm merkezlerinde yoğunluk - Muğla 'da sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini çıkardıMUĞLA (AA) - Turizmin merkezlerinden Antalya ve Muğla 'da sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini yaşadı. Muğla 'da da yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte tatilciler serinlemek için sahillere akın etti.Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi yakın illerden gelen turistlerle doldu. Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler, serinlemek için sık sık denize girerken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.Hava sıcaklığının 41, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ile İçmeler sahillerini doldurdu. Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi, su sporları yaparak eğlendi.Cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken, su parklarında ve sahillerdeki işletmelerde yoğunluk yaşandı.Marmaris Körfezi'nde adrenalin sevenler deniz paraşütüyle uçtu ve jet - skiye bindi. - Bodrum ve FethiyeTatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların sakin olduğu görüldü.
Güvercinlik Mahallesi'ndeki otellerin sahillerinde de yoğunluk gözlendi. Bazı tatilciler, yatlarla koylara açılarak serin sularda denize girmeyi tercih etti.Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

İçmeler Su Sporları Yamaç Paraşütü Yabancı Turist Su Parkları 

İlgili Foto Galeriler
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı