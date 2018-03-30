Turistleri taşıyan tekneye yunuslar da eşlik etti - ANTALYA
- Yunuslardan detayANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kemer ilçesinde, turistleri taşıyan tekneye eşlik eden yunuslar cep telefonuyla görüntülendi.Tatil için Kemer'e gelen Pakistanlı aile, Ay Işığı Koyu'nda su sporları yapmak istedi. Su sporları görevlileri Sami ve Aziz Çubuk, tatilcilerle denize açıldı.Bu sırada tekneye 8 yunus yanaştı. Yunusların zıpladığını gören Sami Çubuk, yaşananları cep telefonuyla görüntüledi.Çubuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yunusların metrelerce yükseldikten sonra suya atlamaya başladığını söyledi.
Bu güzel görüntüleri cep telefonuyla kaydettiğini aktaran Çubuk, yunusların eğlenceli şekilde teknelerine eşlik ettiğini dile getirdi.