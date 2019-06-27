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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Turistler sahilleri doldurdu - ANTALYA

Turistler sahilleri doldurdu - ANTALYA

- Sahilde güneşlenen tatilcilerden görüntüler - Denizde serinleyen tatilciler Antalya 'da turistler sahilleri doldurdu - Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının da 29 derece ölçüldüğü turizmin başkentinde yerli ve yabancı turistler plajlara akın ettiANTALYA (AA) - Turizmin başkenti Antalya 'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ve nem yüzde 60 olarak ölçüldü.Sıcak havada serinlemek isteyen turistler, 150'den fazla ülkeden turist ağırlayan kentte denize girmenin keyfini yaşadı. Plajda güneşlenen ve su sporları yapanların yanı sıra sahil kenarında yürüyüş yapanlar da oldu.Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise hem yüzdü hem de denizdeki oyun parkında eğlendi.

Hava Sıcaklığı Su Sporları Yabancı Turist Başkent 

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