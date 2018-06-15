Turgutlu'daki orman yangını (2) - MANİSA

- Manisa 'da orman yangını - Turgutlu'da orman yangını - Yangından görüntüler - Yanan ağaçlardan detaylar - Helikopterin müdahalesi - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiGÜNCELLEME - Manisa 'da orman yangını - Turgutlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan ile 6 dönüm meyve bahçesi zarar gördü - Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındıDETAYLAR EKLENDİMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan ile 6 dönüm meyve bahçesi zarar gördü.Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi kırsalındaki makilik ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına, bir amfibik söndürme uçağı, 3 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile orman muhafaza ve jandarma ekipleri müdahale etti.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.Yangında, yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan, 6 dönüm meyve bahçesi ve 20 arı kovanı zarar gördü.Soğutma çalışmaları devam ediyor.