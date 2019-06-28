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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Turgutlu'da orman yangını - MANİSA

Turgutlu'da orman yangını - MANİSA

- Orman yangınından görüntüler - Vatandaşların yangını söndürme çalışmaları - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları - Hayvanlardan detaylar - Yanan alandan detaylar - Alevler içinde yanan ağaçlar - Yangından etkilenen kaplumbağadan detaylar - Yangın söndürme helikopterinden görüntüGÜNCELLEME - Manisa 'da orman yangını - Turgutlu'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındıGELİŞMELER VE DETAYLAR EKLENDİMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki mahalle sakinleri, evlere ve besi çiftliklerine yaklaşan alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 7 arazöz, 2 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangının çıktığı alanın bazı yerleşim yerleri ve besi çiftliklerine yakın olduğu, arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalenin zorlaştığı belirtildi.Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü yangında, bazı zeytin, erik ve incir bahçeleri de zarar gördü.

Ormanlı Makilik Alan Orman Yangını Helikopter Trol 

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