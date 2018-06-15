Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Turgutlu'da orman yangını - MANİSA

Turgutlu'da orman yangını - MANİSA

- Turgutlu'da orman yangını - Yangından görüntüler - Yanan ağaçlardan detaylar - Helikopterin müdahalesi Manisa 'da orman yangını - Turgutlu ilçesinde çıkan yangın 50 hektarlık makilik ve çalılık alanda etkili oldu - Yangın söndürme çalışmaları devam ediyorMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 50 hektarlık makilik ve çalılık alanda etkili olan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi kırsalındaki makilik ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, bir amfibik söndürme uçağı, 3 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile orman muhafaza ve jandarma ekipleri müdahale etti.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 50 hektarlık maki ve çalılık alanda etkili oldu.Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Jandarma İtfaiye Aracı Orman Yangını Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı