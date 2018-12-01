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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Turgutlu'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 5 yaralı - MANİSA

Turgutlu'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 5 yaralı - MANİSA

- Turgutlu'da hastane bahçesinde silahlı kavga - 5 yaralı Manisa 'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 5 yaralı - Turgutlu ilçesinde iki aile arasında hastane bahçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu içesinde hastane bahçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki akraba aile arasında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde sözlü tartışma yaşandı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Olayda ikisi hastane bahçesinde olmak üzere iki gruptan S.A, Ş.S, C.Ç, Ü.Ç. ve H.Ç. yaralandı.Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, aynı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Ekipler, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Hastane Silahlı Kavga Akalan Hastane Bahçesi 

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