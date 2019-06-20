Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü - ANTALYA
- Kaza yerinden görüntüler - Olay yerinde otobüs ve motosikletten görüntü - Cenazeden görüntü - Ambulans ve cenaze aracından görüntü - Tur otobüsünde turistlerden görüntü - Jandarma ekipleri ve karayolunda araçlardan görüntü Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü. Antalya Havalimanından aldığı turistleri otellere taşıyan Mehmet Katlanır yönetimindeki 07 LIN 79 plakalı tur otobüsü, D - 400 kara yolu Ilıca Kumköy kavşağında Orkun Karadeniz'in (22) kullandığı 07 L 8734 plakalı motosikletle çarpıştı.Otobüsün yaklaşık 50 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti.Karadeniz'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Otobüs şoförü Katlanır, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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