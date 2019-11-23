Tur midibüsü tarlaya girdi: 8 yaralı - EDİRNE

- Havza - Uzunköprü kara yolu - Tur midübüsünün tarlaya girmesi - Araç sürücüsü ile röportaj - Hastaneden görüntüler - Yaralılarla röportajlarEDİRNE (AA) - Edirne 'de tur midibüsünün tarlaya girmesi sonucu 8 kişi yaralandı.Osman Tezcan'ın kullandığı 10 ACT 780 plakalı tur midibüsü, Havza - Uzunköprü kara yolunun 29. kilometresinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi.Kazada araçta bulunan 8 yolcu yaralandı.Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürücü Tezcan, AA muhabirine, Edirne 'ye tur kapsamında geldiklerini, Balıkesir'e dönerken yaşadığı dalgınlık sonucu kazanın gerçekleştiğini söyledi.
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