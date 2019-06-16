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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Tüpü çakmakla kontrol etmeye çalışınca ev alevler içinde kaldı

Tüpü çakmakla kontrol etmeye çalışınca ev alevler içinde kaldı

Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin çalışmaları

Doğalgaz İlk Müdahale Uttu Gaz Kaçağı Trol 

-gaz kaçağı olan tüpün soğutma çalışmaları

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Yaşlı çiftin evi bir anda alevler içinde kaldı- Tüpten çıkan yangın korkuttu TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da 7 katlı apartman 2. katında tüpün gaz kaçırması nedeniyle yangın çıktı. Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Gözde Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta bulunan 7 katlı apartmanın 2. katında oturan Mehmet İnan(55), evindeki tüpü değiştirirken gaz kaçağını çakmak ile kontrol etmeye kalktı. Yaşlı adamın çakmağını çakması ile birlikte çiftin evi birden alevler içinde kaldı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı Yangın kısa sürede balkona ve oradan evin diğer odalarına sıçrarken, alevleri farkeden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen Gazdaş ekipleri de önlem amaçlı bölgedeki doğalgazı kesti. Yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, Mehmet İnan’ın eşi Naciye İnan dumandan etkilendi. Yaşlı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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