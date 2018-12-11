Tüpteki gaz kaçağını çakmakla kontrol eden kadın evi yaktı

-Yanan evin mutfağı

-Farklı açılar evin içi



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta bir kadın, evinde değiştirdiği tüpün gaz kaçağını çakmakla kontrol etmek isteyince yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Pazarcık'ın Aşağımülk Mahallesi’nde meydana gelen olayda Şerife Balık (43) evinde mutfak tüpünü değiştirdikten sonra çakmakla gaz kaçağını kontrol etmek istediği esnada tüp alev aldı. Tüpü söndürmeye çalışan Şerife Balık'ın çabaları sonuç vermeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada alevler tüm mutfağı sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan mutfak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

