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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tüp yüklü kamyon devrildi

Tüp yüklü kamyon devrildi

Kamyondan detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

İtfaiye Aracı Direksiyon Trol 


- Çorum’da kontrolden çıkan tüp yüklü kamyon devrildi. Sürücüyü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Kırkdilim mevkiinde meydana geledi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Laçin İlçesi istikametine seyir halinde olan Necdet A. yönetimindeki 66 LJ 181 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle Çorum-Laçin karayolunda trafik bir süre kontrollü verildi.
Tüplerin başka bir araca yüklenmesinin ardından kaza yapan kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Yükleme sırasında bölgede bir itfaiye aracı ile ambulans hazır bekletildi.
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