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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Tüp patlamasından çıkan yangın söndürüldü - HATAY

Tüp patlamasından çıkan yangın söndürüldü - HATAY

- Tüp patlamasından çıkan yangın söndürüldü - İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi - Patlayan tüplerin çıkarılmasıTüp patlamasından çıkan yangın söndürüldüHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde bir evin odunluğunda mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Aktepe Mahallesi'nde Mehmet Çebişli'ye ait ikametin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle patlayan mutfak tüpünden yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir saat süren müdahale sonucu yangını söndürdü.Patlama nedeniyle odunlukta hasar oluştu.

Mutfak Tüpü 

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