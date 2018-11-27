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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Tüp doldurmaya çalışırken, alev topuna döndü... Dehşet anları kamerada

Tüp doldurmaya çalışırken, alev topuna döndü... Dehşet anları kamerada

Olay yerinden görüntü

Hastane Oksijen Tüpü Oksijen Beyaz Eşya Sağlık Ekipleri 

-Kırık camlar
-Tüplerin görüntüsü
-Oluşan hasar
-Detaylar

( İSTANBUL - 2)- Oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken patlama meydana geldi- Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. İSTANBUL

- Bahçelievler'de bir iş yerinde oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde beyaz eşya tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken bir anda patlama yaşandı. Olayda Abdulkerim Doğan adlı bir kişi yaralanırken, iş yerinin camları kırıldı. Çevrede paniğe neden olan patlama sırasında bir arabada da ufak çapta hasar oluştu. Yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. (VK-ÖFA
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