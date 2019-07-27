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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi son yolculuğuna uğurlandı

- Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEDEN GÖRÜNTÜLER

( TUNUS ) TUNUS

İspanya 


- Hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri sebebi ile yaşama gözlerini yuman unus’un 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi son yolculuğuna uğurlandı. Sibsi’nin naaşı Kartaca Sarayı’nda düzenlenen törenin ardından Jellaz Mezarlığı’na gömüldü. Sibsi için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Kralı İspanya Kralı VI. Felipe, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cezayir’in geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, - Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin meşru hükumet olarak tanıdığı Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükumeti'nin Başbakanı Fayiz es-Serrac gibi önemli isimler katıldı.

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