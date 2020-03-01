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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Tuncelili çocuklardan Mehmetçiğe mesaj

Tuncelili çocuklardan Mehmetçiğe mesaj

Çocukların Mehmetçik’e mesajları

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Mazlum Kamera 


- Tunceli'de çocuklar, İdlip'te mücadele eden Mehmetçiğe videolu mesaj gönderdi. Suriye'nin İdlip kentinde hem vatan savunması için görevde olan Mehmetçik için Tuncelili çocuklar kamera karşısını geçti. Şehitlere rahmet dileyen çocuklar, vatan ve mazlumlar için İdlip'te görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi. AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, çocukların Mehmetçik için çektiği videoyu ”Tuncelili çocukların mesajı var” başlığıyla paylaştı.
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