Tuncelili çocuklardan Mehmetçiğe mesaj



- Tunceli'de çocuklar, İdlip'te mücadele eden Mehmetçiğe videolu mesaj gönderdi. Suriye'nin İdlip kentinde hem vatan savunması için görevde olan Mehmetçik için Tuncelili çocuklar kamera karşısını geçti. Şehitlere rahmet dileyen çocuklar, vatan ve mazlumlar için İdlip'te görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi. AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, çocukların Mehmetçik için çektiği videoyu ”Tuncelili çocukların mesajı var” başlığıyla paylaştı.



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