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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli Valisi Sonel, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Tunceli Valisi Sonel, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Vali Sonel ile beraberindekilerin vatandaşlarla ve güvenlik güçleriyle bayramlaşması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Trafik Kuralları General Güvenlik Güçleri Bayramlaşma 


- Tunceli Valisi Tuncay Sonel,güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı,sürücü ve yolculara şeker ikram edip, trafik kurallarına uymalarını istedi. Vali Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Ovacık-Pülümür ve Mazgirt ilçe yolundaki güvenlik noktalarından geçen vatandaşlarla bayramlaştı. Araçlarda bulunan çocuklara hediyeler veren Vali Sonel, şeker ikram edilen sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da tavsiyede bulundu. Vali Sonel ve beraberindekiler noktalarda görev yapan güvenlik güçleriyle de bayramlaştı.
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