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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde çocuk istismarına tepki

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde çocuk istismarına tepki

Yürüyüş yapan kitle

Kadın Dernekleri Çocuk İstismarı Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Basın Açıklaması 

-Belediye önünde toplanan kalabalık
-Kalabalıktan detaylar
-Açıklamaya katılan kadınlar
-Açıklamadan detaylar
-Katılımcıların slogan atması
-Belediye Başkanı Ruhan Alan’ın kalabalığa hitap etmesi
-Toplanan kitle
-Pınar Baş isimli kadının konuşması kadının konuşması
-“Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganı atan kitle
-Kitlenin yürüyüşe geçmesi
-Kadınların sloganlar atarak yürümesi
-Polisin aldığı güvenlik önlemleri
-Katılımcıların sloganlarla yürümesi
-Yürüyüşün sonlandırılması
-Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’ın açıklaması

( TUNCELİ )- İlçede telefon tamircisi bir şahsın erkek çocuklara istismarda bulunduğu ve görüntülerini çektiği ortaya çıktı TUNCELİ

- Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde jandarmaya yapılan bir ihbar sonucu bilgisayar, cep telefonu satış ve tamirciliği yapan 40 yaşındaki Harun Y.’nin bilgisayarında yapılan incelemede istismar ettiği erkek çocuklarına ait görüntüler çıkması üzerine şahıs tutuklanırken, ilçe sakinleri duruma tepki amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Pertek İlçesi’nde bilgisayar, cep telefonu satış ve tamiriyle uğraşan 40 yaşında H. Y.’nin 18 yaşından küçük erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve bunları kayıt altına aldığı yönünde jandarmaya ihbar gitti.Bunun üzerine şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şahsın işyeri ve evinde yapılan aramalarda istismar ettiği erkek çocuklarına ait görüntüler de bulundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. -İlçe sakinleri toplanıp tepki gösterdi Meydana gelen olayın ilçede duyulması üzerine belediye binası önünde toplanan ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, siyasi parti, kadın dernekleri ve sendika temsilcilerinin de destek verdiği eylemde sloganlar atıldı. Dava sonuçlanıncaya kadar olayın peşini bırakmayacaklarını belirten ilçe sakinlerinden Pınar Baş , “Suçlular gerekliği cezayı alana kadar gerekirse her on beş günde bir her hafta başında biz burada toplanacağız. Takipçisiyiz, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Yasa koyuculara sesleniyoruz. Çocuklarımızı, kadınlarımızı koruyacak daha caydırıcı cezalar istiyoruz” dedi.
İlçede yaşanan olayın ardından gerekli mercilerle iletişime geçtiklerini anımsatan Belediye Başkanı Ruhan Alan, “Gerek kaymakamlık, gerek kolluk kuvvetleriyle iletişim halindeyiz. Malum kişiyle alakalı Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Kaymakam bey de süreci takip ediyor. Biz de belediye olarak takipçisi olacağız. Anayasal hak olan eylem hakkımızı kullandık. Bizler Pertek Belediyesi olarak bundan sonra bu tarz çocuk istismarlarına karşı her zaman tepkimizi dile getireceğimizi söylüyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kalabalık , ilçe merkezinde alkış ve sloganlarla durumu protesto etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem belediye binası önünde sonlandırıldı. (ET-HİV-
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