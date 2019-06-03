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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tunceli kırsalında çatışma: 2 yaralı

Tunceli kırsalında çatışma: 2 yaralı

Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralı askerler

İlk Müdahale Yaralı Askerler Güvenlik Güçleri Askeri Helikopter Yaralı Asker 

-Tunceli Devlet Hastanesi'ne inen askeri helikopter

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Tunceli'nin Ovacık İlçesi kırsalında yaşanan çatışmada, 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ovacık İlçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personelinin yaralandığı öğrenilirken bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Çatışmada yaralanan jandarma personeli ambulans ve askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'nde getirilerek tedavi altına alındı.Yaralılardan biri ilk müdahale sonrası Helikopterle Elazığ Fırat Ünversitesi hastanesine sevk edildi. (ET-HİV
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