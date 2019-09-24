- Tunceli Emniyetinde devir teslim

-Emniyet Müdürü Doğu Ateş’in konuşması

-Personelle vedalaşması

-Plaket verilmesi

-Emniyet Müdürü Doğu Ateş’in ilden ayrılması



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Doğu Ateş, görevini Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Yılmaz Delen’e devretti. Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş Ordu'ya atanırken, Polis Başmüfettişi Yılmaz Delen Tunceli Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Yapılan atamanın ardından bugün devir teslim töreni gerçekleşti. Tunceli Polisevi’nde düzenlenen törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Atbaş, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan, Emniyet Müdürleri Doğu Ateş ve Yılmaz Delen, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra emniyet çalışanları katıldı.

Tunceli'de 3 yıldan bu yana görev yaptığını dile getiren Emniyet Müdürü Doğu Ateş, “Bu 3 yıl içerisinde kurumlar arası işbirliği ve vatandaşlarımızla iyi ve uyumlu bir çalışma ortamı yürütmeye çalıştık. Tüm kurumlarımız bize destek oldular. Bu çaba ve çalışmanın sonucunda da Tunceli’de elbirliğiyle huzur ve güvenliğin sağlandığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha huzurlu, gelişmiş, herkesin huzur ve refah içinde yaşadığı bir il olarak devam eder ve daha da gelişir” dedi.

Törende, Emniyet Müdürü Ateş’e kentte güvenlik alanında yaptığı hizmetler nedeniyle plaket verildi.

Personellerle vedalaşan Ateş, daha sonra kentten ayrıldı. (ET-CK-

