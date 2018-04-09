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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tunceli'de 6 sığınak imha edildi

Tunceli'de 6 sığınak imha edildi

Fotoğraflar

( TUNCELİ )- Düzenlenen operasyonda 1 tondan fazla yaşam malzemesi de ele görebildi TUNCELİ

Kuru Kayısı Bild Diş Macunu Benzin Terör Örgütü 


- Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 sığınak imha edildi, 1 tondan fazla yaşam malzemesi ele geçirildi. Tunceli Valiliği,Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında;" Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Pülümür kırsalında 6 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 14 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 200 lt benzin, 1 adet 2 tonluk su deposu, 1 adet güneş paneli, 4 adet kürek, 3 adet kazma, 3 adet ekmek sacı, 10 adet battaniye, 5 kilogram motor yağı, 1 adet akü, 10 metre hortum, 100 adet mum, 1 adet fener, 100 metre kablo, 180 metre naylon, 215 adet pil, 2 adet kilim, 2 adet hasır, 1 adet ocak, 50 metre ip, 3 çift mekap ayakkabı, 30 metre hortum, 10 metre halat, 31 adet koli bandı, 250 metre jiletli tel, çok miktarda çivi, 20 kilogram fasulye, 30 kilogram salça, 15 kilogram pul biber, 320 kilogram tuz, 80 kilogram bulaşık deterjanı, 20 kilogram çamaşır deterjanı, 170 kilogram şeker, 450 kilogram un, 25 kilogram kuru kayısı, 33 adet diş macunu, 5 kilogram tütün, 50 kilogram soğan, 32 paket maya, 25 kilogram kırmızı mercimek, 14 adet çamaşır tozu, 3 kilogram sabun, çok miktarda tıbbı malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca valilik,terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı. (FÇ-HİV-
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