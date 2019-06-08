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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli’de 5 terörist etkisiz hale getirildi, Vali Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı operasyonu yerinde yönetti

Tunceli’de 5 terörist etkisiz hale getirildi, Vali Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı operasyonu yerinde yönetti

operasyon bölgesinden görüntü

( TUNCELİ ) TUNCELİ

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- Tunceli’de bir mağarada kıstırılan 5 kadın terörist, "Teslim Ol" çağrılarına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Harekat Timleri, Kutu Deresi’nde yürüttüğü operasyon sırasında belirlediği 5 teröristi bir mağarada kıstırdı. Teröristlerin kıstırılmasının ardından timler, "Teslim Ol" çağrısı yaptı. Teröristler teslim ol çağrısına karşı ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 5 kadın terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerden 5 adet kaleşnikof, bir büyük telsiz, bir küçük telsiz ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da, bugün bölgede 5 teröristin bir mağarada sıkıştırıldığı bilgisini paylaşmıştı. Bakanlık, o teröristlerin hepsinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Vali ve bölge komutanı operasyonu yerinde yönetti Öte yandan teröristlerin mağarada kıstırılmasının ardından bölgeye Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen birlikte giderek, timlere hem destek verdi, hem de operasyonu yerinde yönetti. Tim komutanı telsizle verdiği bilgide, belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Askeri üniforma giyen Vali Sonel, eline telsizi alarak operasyona katılan timleri tebrik etti. Valilik; "Silahları ile birlikte ele geçirildi" Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta, 5 kadın terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
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