Tunca Nehri'nde artan su debisinin neden olduğu taşkın havadan görüntülendi

-taşkın havadan görüntü



( EDİRNE -ÖZEL)- Tunca Nehri taştı, Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı EDİRNE



- Edirne’de Tunca Nehri’nin su debisinin artması ile birlikte yaşanan taşkın havadan görüntülendi. Şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte yatağından hızla taşan Tunca, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’nın tamamen sular altında bıraktı. Bölgeye kara yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü Bulgaristan’da ve Edirne’de yaşanan şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte havzasının hızla doluluk göstermesi nedeniyle Tunca Nehri’nin su debisi hızla yükselişe geçti. 3 gün içerisinde yaklaşık 3 kat artış gösteren nehir debisi, sedde bulunmayan bölgelerde taşkına neden oldu. Çevreye hızla yayılan nehir suları, seddeler nedeniyle yerleşim bölgelerini tehdit etmese de yaşanan taşkının boyutu havadan görüntülenerek, gözler önüne serildi. Taşkının boyutu havadan görüntülendi Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ve yarım adaya ulaşımın sağlandığı Fatih ve Kanuni Köprüleri tamamen sular altında kaldı. Bölgeye kara yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu’ndaki verilere göre bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı alarm durumu devam edilerek, nehir debisi 196 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

