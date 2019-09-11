Tunç Soyer: '(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Taleplerimizi iletmek için fırsat olarak değerlendireceğiz' - ANKARA
Tunç Soyer: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Taleplerimizi iletmek için fırsat olarak değerlendireceğiz" - ANKARA - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarıANKARA - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.
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