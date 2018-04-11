TÜGVA'dan çocuk hastalara moral - SİNOP

- Türkiye Gençlik Vakfı Sinop Şubesi üyelerinin çocuk hastaları ziyaretinden görüntüler - Sinop İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'ın konuşması - Sinop Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Münire Yıldız'ın açıklaması - Hacivat - Karagöz gösterisinden detayTÜGVA'dan çocuk hastalara moral - Sinop 'ta, Atatürk Devlet Hastanesi ile TÜGVA Sinop Şubesi iş birliğiyle, hastanede, tedavi gören çocuklar için eğlenceli aktiviteler yapıldıSİNOP (AA) - Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop Şubesi iş birliğiyle, tedavi gören çocuklar eğlendirildi.Gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan grup, hastanenin çocuk hastalıkları servisinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, onlara çeşitli hikayeler anlattı ve skeçler sahneledi.Değişik çizgi film kahramanlarının kostümlerini de giyen öğrenciler aynı zamanda çocukların aileleri ile de yakından ilgilendi. Sinop İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk hastaların hastaneye gelişlerinde ve tedavi süreçlerinde ister istemez bazı endişeler yaşadıklarını söyledi.
Hastane çalışanlarının çocukların korku ve endişelerini yenmeleri adına bazı faaliyetler yürüttüklerini anlatan Erşan, ancak tüm gayretlere rağmen zaman zaman yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.TÜGVA Sinop Şubesi ile çocukların tedavi süreçlerini eğlenceli hale getireceklerini ifade eden Erşan, "Etkinlikler devam edecek. Hafta içi her gün hastane yönetimimiz tarafından uygun görülen hastalar için TÜGVA üyesi arkadaşlarımız çeşitli etkinlikler icra edecekler. Biz bu etkinliklerin çocuk hastalara çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah oluşan moral, motivasyon tedavi süreçlerine de katkı yapacaktır." diye konuştu. - "Eğlendirirken bilgilendiriyoruz"Gönüllü öğrencilerden Sinop Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Münire Yıldız ise vakıf olarak çocuk hastaları eğlendirirken aynı zamanda bilgilendirdiklerini söyledi.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ile çocuk hastalara ve ailelerine moral vermek amacı taşıdıklarını vurgulayan Yıldız, "Çocuklara hikaye ve masallar anlatıyor, değişik skeçler sahneliyoruz. Yine balonlar içine küçük soru kağıtları koyarak bilgilenmelerini sağlıyoruz. Umarım çocuklar için faydalı bir çalışma olur." dedi. Tedavi gören çocuklar ve aileleri TÜGVA üyesi gönüllü öğrencilere teşekkür etti.