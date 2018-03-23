Tuğgeneral Ekiyor ve Belediye Başkanı Tahmazoğlu öğrencilerle buluştu

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- Şahinbey Belediyesi’nin ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projesi kapsamında Çanakkale’ye gidecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısının konuğu Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor oldu. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Dünya tarihinin en büyük destanı Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Çanakkale ziyaretlerinin önemine değinerek, “90 bin hedefi büyük bir hedef. Buradaki arkadaşlarınızın her biri dört kişilik bir aileye sahip olsa 360 bin, beş kişilik bir aileye sahip olsa 450 bin gibi kitleye hitap eden bir faaliyet. Ben sizin bu yakaladığınız şansı, asker olamama rağmen ancak 36 yaşında yakalayabildim. Sizler ise 15-16 yaşında Çanakkale’yi görme imkanına sahip olacaksınız ki, ben neden daha erken gidemediğim için çok üzülmüştüm. Çanakkale’de büyük bir destan yazıldı ve 253 bin şehit verildi.

Bir o kadarda karşı tarafı düşünürseniz ne kadar çetin bir mücadele verildiğini anlayabilirsiniz. Orayı ziyaret ederken, yerden kemikler fışkırdığını göreceksiniz. Çanakkale’de Kanlı Sırt dediğimiz bir alan var. Alan küçük olmasına rağmen 4 bin 500 yaralı, bin 450 şehit vermişiz. Bu ziyaret, size tarihe bakarak olayları daha iyi yorumlamanızı sağlayacak” dedi.

"Ülkemiz için şehit olmaya hazırız" Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 103 yıl önce olduğu gibi bugünde ülkemizin üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, “Çok önemli ve bir o kadar da anlamlı bir ziyaret gerçekleştireceksiniz. Orada ki maneviyatı yaşadığınızda bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Çanakkale de yaşananlar İstiklal Marşı’nda da bahsediliyor. Şair Çanakkale de verilen destansı mücadeleyi şöyle anlatıyor. Dediği yere gidiyorsunuz. Gerçekten de gittiğinizde göreceksiniz toprak halen kıp kırmızı; hatta şiddetli yağmurlarda ecdadımızın kemikleri toprak üzerine çıkıyor. Bu nedenle bu ziyaretten çıkaracağınız çok önemli dersler var. Bundan 103 yıl önce yedi düvele karşı bir destan yazıldı. Bugünde bu cennet vatanın düşmanları var. Sınırımızda sadece teröristlere karşı mücadele vermiyoruz. İngiliz’i, Fransız’ı ve Amerikalısının da içinde olduğu düşmanlarla mücadele ediyoruz. Çünkü burası cennet vatan ve göz dikeni çok oluyor. Bu düşmanlara karşı bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak ancak karşı durabiliriz. Ordumuz şuanda yüzde 75 civarında kendi ürettiğimiz silahları kullanır duruma geldi. Biz Afrin’de bu başarıyı kazanabildiysek kendi ürettiğimiz silahların çok büyük önemi var. Türk savunma sanayi kendi göbeğini kesip kendi ihtiyacını karşılayabilir duruma geldi. Hatta daha da ileriye giderek ihracat yapacak seviyeye geldi. Tüm bunlar çalışarak oluyor. Bu cennet vatanı seviyorsak herkes elinden geleni en iyi şekilde yapacak” diye konuştu.

Çanakkale Bilgilendirme toplantısında Topçu Yüzbaşı Çağrı Koçak, Çanakkale Deniz Zaferinin kazanılmasında verilen mücadeleyi anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Çanakkale Bilgilendirme toplantısında Çanakkale’ye gidecek olan öğrenciler Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve protokol üyeleri ile birlikte Çanakkale türküsünü söyledi.





