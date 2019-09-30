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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tuğçe'yi şaka yaparken vurduğunu iddia eden o şahıs adliyede

Tuğçe'yi şaka yaparken vurduğunu iddia eden o şahıs adliyede

-Şüpheli emniyet çıkışı detay

Genç Kız Cenaze Kamera Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 

--Tuğçe Baran arşiv detay

( İZMİR )- Şaka yapmak isterken vurdum" demişti, adliyeye sevk edildi İZMİR

- İzmir'in Buca ilçesinde, 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili genç kızın erkek arkadaşı gözaltına alınmıştı. "Şaka yapmak isterken vurdum" iddiasında bulunan Emre K., emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana gelen olayda, Tuğçe Baran'ın (22) evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine eve girildiğinde ise genç kız başından vurulmuş halde bulunmuş ve kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak çevredeki kameraları incelemiş ve silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi almıştı. Eşgalden Emre K. olduğunu belirlenmesinin ardından gözaltına alınan kişi emniyette sorguya alındı. Baran'ın erkek arkadaşı Emre K., polise verdiği ilk ifadede tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla Tuğçe Baran'ı vurduğunu öne sürdü. Öte yandan Emre K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emre K., daha sonra ise adliyeye sevk edildi. Tuğçe Baran, Yeşilyurt Ulu Cami'de yarın öğlende kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (HG-HG-
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