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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tüfekle oynarken kendisini vuran çocuk ağır yaralandı

Tüfekle oynarken kendisini vuran çocuk ağır yaralandı

Çocuğun Ankara’ya sevk edilme görüntüsü

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Beyyazı 112 Acil Servis 

-Ailenin ambulansın başında bekleme görüntüsü
-Detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da meydana gelen olayda tüfekle oynayan 15 yaşındaki çocuk yanlışlıkla kendisini vurarak ağır yaralandı. Bartın’ın Kutlubeyyazıcılar Köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre Ramis ve Şaziye Oruç çiftinin 15 yaşındaki çocukları A.O. isimli çocuk evde bulunan tüfekle oynarken, yanlışlıkla kendisini vurdu. Silah sesinin duyulmasının ardından odaya giren aile çocuklarını kanlar içinde yerde buldu. Olayda ağır yaralanan çocuk ailenin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafasından ve ellerinden ağır şekilde yaralandığı öğrenilen A.O. Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi. Diğer yandan hastane önüne gelen çocuğun ailesi ve akrabaları sinir krizleri geçirdi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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