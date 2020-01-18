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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tüfekle çenesinden vurulan köpek İstanbul'a sevk edildi

Tüfekle çenesinden vurulan köpek İstanbul'a sevk edildi

- DERNEK BAŞKANI AÇIKLAMA

Sokak Köpeği Köpek Hayvan Dernek Başkanı Trol 

-- YARALI KÖPEĞİN TEDAVİSİ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, çenesinden tüfekle vurulan ve durumu kötü olan sokak köpeği, hayvanseverler tarafından tedavisinin yapılması için İstanbul’a götürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından yüzü kanlar içerisinde bir sokak köpeği bulunarak hayvan derneği olan BOLPATİ’ye teslim edildi. Dernekte bulunanlar tarafından veterinere götürülen yaralı sokak köpeğinin tüfekle vurulduğu ve çenesinde çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Tedavi için Bolu’da yeterli imkanların olmaması üzerine BOLPATİ derneği, merkezi İstanbul’da bulunan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’nden yardım istedi. Bolu’ya gelen dernek başkanı Yasin Yılmaz, yaralı köpeği de yanına alarak tedavisi için İstanbul’ a götürdü. Kafa kısmında çok sayıda saçma bulunan yaralı köpeğin tedavisinin sürdüğü ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. “Domuz kurşunuyla vurulmuş” Konuyla ilgili açıklama yapan SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, köpeği yaralayanların cezalandırılmasını isteyerek, “Bolu’ya gelerek aldığımız köpeğin çenesinin tamamen parçalanmış olduğunu gördük. Veteriner hekimin yaptığı kontrollerde bu köpeğin domuz kurşunuyla vurulduğunu ve çenesinin bu yüzden parçalandığını tespit ettik. Ameliyat olması ve daha kapsamlı tetkiklerinin de yapılabilmesi için İstanbul’a götürüyoruz. Sayın valimizden ve Cumhurbaşkanımızdan bunu yapan vicdansızların biran önce bulunmasını isityoruz. Sokak hayvanlarını korumak hepimizin görevi. Biran önce yeni yasanın çıkıp bu canilerin yüksek cezalarla cezalandırılmalarını istiyoruz. Köpeğin durumu şuan için kötü. Vücudunda yüksek enfeksiyon var. Umarız biran önce iyileşip hayata geri döner” dedi.
(FC
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