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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
'TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı' - IĞDIR

'TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı' - IĞDIR

"TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı" - IĞDIR - "TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı" - Çalıştayın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer'in konuşması"Enerji, ülkenin bağımsızlığına bile etki edecek kadar önemli" - TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer: - "En büyük cari açık enerjiden geliyor. Bunu sadece ekonomik olarak düşünmemek gerekiyor. Enerji, ülkenin bağımsızlığına bile etki edecek kadar önemli olgudur"IĞDIR (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, en büyük cari açığın enerjiden geldiğini belirterek, "Bunu sadece ekonomik olarak düşünmemek gerekiyor. Enerji, ülkenin bağımsızlığına bile etki edecek kadar önemli olgudur." dedi.
Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde, üniversitenin 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı"nın bugünkü oturumlarına, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, eski TÜBA Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Iğdır Üniversitesi Rektörü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Dinçer, dün başlayan çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada, çalıştayın verimli geçtiğini ifade ederek, "Amacımız,Türkiye'nin enerji depolama potansiyelini ortaya çıkarma çevresinde ışık tutacak yol haritasını oluşturmaktır." dedi.
Burada oluşturulan raporun ülkenin kurumlarına katkısı olacağını aktaran Dinçer, "Katılımcılarımızın ve konuşmacılarımızın önerdikleri veya ellerindeki 'Şu da faydalıdır' dedikleri dokümanları harmanlayıp sundukları rapor formu bu ülke için çok önemlidir. Bu manada, çalıştay sonucunda yayınlayacağımız rapor, ülkemize kurumsal anlamda hizmet etmek isteyenlerin yönlerini belirlemesine büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
Dinçer, TÜBA olarak Türkiye'nin en önemli ve en acil konularından biri olan enerji konusuna yöneldiklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:"En büyük cari açık enerjiden geliyor. Bunu sadece ekonomik olarak düşünmemek gerekiyor. Enerji, ülkenin bağımsızlığına bile etki edecek kadar önemli olgudur. Bizim aslında bu çalışma grubuyla yaptığımız Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gerek bilimsel katkılar gerekse günün sonunda bunların teknolojik çıktılara dönüştürülmesine kadar olan sürece katkı sağlamak. Biz bilimsel enerjiyle ilgili bilimsel politikaları şekillendirip ihtiyaçlara bağlı olarak uzmanları bir araya getirip günün sonunda yol haritaları çıkarıp aynı zamanda stratejik planlamalara katkı sağlayan ve ülkede de bir nevi bu heyecanı bir arada tutup uzmanlarla ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan çalışma grubuyuz."

Strateji Teknoloji Cari Açık Yol Haritası Öğrenciler 

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