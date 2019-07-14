Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine girdi

TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine girdi

Gelin ve damattan görüntü

İşadamları Şahit İş Dünyası 

-Nikah töreninden görüntü
-Dans etmeleri
-Düğünden genel görüntü
-Coşkun Sabah’ın sahne alması

( KARABÜK )- Coşkun Sabah'ın sahne aldığı düğünde davetliler unutulmaz bir gece yaşadı KARABÜK

- Karabük TSO Meclis Başkanı ve Yılmaz şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı genç işadamı Salih Yılmaz, düzenlenen törenle hayatını Buşra Altay ile birleştirdi. Karabük’ün genç ve başarılı işadamlarından Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Yılmaz, Safranbolu Havuzlu Asmazlar Konağında bürokrat, siyaset ve iş dünyası ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle dünya evine girdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin nikahlarını kıydığı Salih ve Büşra Yılmaz çiftinin nikah şahitliğini ise Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier yaptı. Çiftin gür bir sesle evet dediği nikah sonrası ilk danslarını yaptığı törende, sahne alan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
İlgili Foto Galeriler
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi ToplantısıTÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)
Nusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladıNusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladı
Türkiye'nin altın oranlı güzelleriTürkiye'nin altın oranlı güzelleri
Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı