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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
TSK’ya 20 bin milli piyade tüfeği

TSK’ya 20 bin milli piyade tüfeği

MKE müdürü Mehmet Ocakcıoğlu konuşması

Fabrika Piyade Silah Sevkiyatı Beraberlik Silah Fabrikası 

-MKE Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgün konuşması
-Tır sevkiyat görüntüleri
-Müdür Ocakcıoğlu ve Henel Müdür Yardımcısı Akif Akgün silahları tanıtırken
-Poligon atış görüntüleri (Arşiv)
-Silah fabrikasından çalışmalar

( KIRIKKALE -HD) - TSK’ya 2018 yılının son silah sevkiyatı yapıldı KIRIKKALE

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikasında üretilen 20 bin MPT-76 silahlarının 2018 yılı son sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapıldı. MKE Silah Fabrikasındaki törende konuşan Fabrika Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu, dün Afrin’de kullanılan, bugün ise Münbiç’te görev yapacak olan 20 bin MPT-76 tüfeğini TSK’ya teslim ettiklerini söyledi.

Ocakcıoğlu, “Bugün silahlı kuvvetlere için hazırlamış olduğumuz 20 bin silahımızın son teslimatını yapıyoruz. Sizlerin el emeği, göz nuru olan bu silahlarımız dün Afrin’de, bugün Münbiç’te görev yapmaktadır. Silah fabrikası kendi üzerine düşen görevi yapmış bulunmakta, başka silah yapanlara inat zamanından önce silahlarımızı teslim etmek, onları en güzel şekilde yapmak bizim görevimiz olmuştur. Bundan sonra da silah fabrikamız ilelebet yaşayacak ve askerimizin elinde bulunan G-3’lerin yerine MPT-76, MPT-55 silahlarımız geçecek. Bunun için ilk planda 200 bin sipariş gelecek, bunların yüzde 80-90’ı bizim fabrikada yapılacağından eminim. Bunun için bize verilen siparişleri zamanından önce teslim etmek zorundayız" dedi.
“220 bin adet silah MPT-76’ya çevrilecek” Önümüzdeki yıllarda 220 bin silahın MPT-76’ya çevrileceğini ifade eden Ocaklıoğlu, “Silah Fabrikamıza MKE Genel Müdürlüğümüz tarafından üretim birinciliği plaketi verilmiştir. Bu plaketimiz sizlerin sayesinde olmuştur. Bu fabrikamıza verilen üretim birinciliği plaketimizdir. Bunun için hepinize silah fabrikası çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bizim fabrikamızın onur kaynağı, gurur kaynağı olmuştur. Bundan sonra da üretimimizi zamanında teslim edeceğimizden birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımızdan eminim. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. İnsanlarımız çalıştıkça, işi ürettikçe kendine güven duymakta ve bunu ben yaptım diyebilmektedir. Başarılar diliyorum, gönderdiğimiz silahlarımızın da askerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevini layıkıyla yapacağını ümit ediyorum" diye konuştu.
"2019'da 33 bin MPT-76 üretilecek" Konuşmasının sonunda silah siparişlerini bu sene için kapatılacağını belirten Ocakcıoğlu, “2019 için 33 bin silah MPT-76 geliyor. O da 2019 üretimi olacak. MPT-55 için çalışmamız var. Dün 500 tanesini teslim ettik, 38 bin tane bu sene teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.
MKE Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül ise, “MKE kurumu böyle sıradan hemen geçiştirilecek bir kurum değil. Makine Kimya çok büyük bir kurumdur” ifadelerini kullandı. MKE fabrikasında yapılan konuşmaların ardından 4 tır dolusu MPT-76 silah, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.
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