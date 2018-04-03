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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
TSK o görüntüleri paylaştı

TSK o görüntüleri paylaştı

Helikopterden 79 kişinin tespitinin yapıldığı an

Sosyal Medya Hücumbot Askeri Helikopter Öğrenciler Helikopter 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Muğla ' nın Fethiye açıklarında batan dalış teknesindeki 79 kişinin tespitinin askeri helikopter ile yapıldığını gösteren bir görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Geçtiğimiz gün Muğla ' nın Fethiye açıklarında içinde 79 kişinin içinde bulunduğu dalış teknesi battı. İhbar alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra Sahil Güvenlik, Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından denizde, karada ve havada devam eden çalışmalarda batan teknedeki dalgıç öğrencilerin kendi çabalarıyla su yüzeyinde kalmayı başardıkları ve tepelik bir alana çıktıkları açıklanmıştı. İşte TSK ' nın sosyal medya hesabından o anlara ait yeni görüntüler paylaşıldı. TSK, Tepelik bir alana çıkan 79 kişinin, askeri bir helikopter tarafından tespit edildikten sonra Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerine ait iki hücumbotla bulundukları bölgeden kurtarıldıklarını paylaşılan görüntüyle birlikte açıkladı.

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