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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- TSK, Kandil’de PKK kamplarını vurmaya devam ediyor

- TSK, Kandil’de PKK kamplarını vurmaya devam ediyor

Bölgelerin vurulma anları

(KANDİL) KANDİL

Hava Harekatı Terör Örgütü 


- Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre örgütü PKK’ya yönelik Kuzey Irak’taki operasyonlarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Erbil’in kuzeyinde yer alan Hakurk’a hava harekatı düzenliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları devam ederken Sidekan ve Hakurk toplarla vuruldu. Bölgede devam eden operasyonlarda Sidekan ve Hakurk’un vurulma anı anbean görüntülendi. Dün bölgede yaşayan köylülerin çektiği görüntülerde bölgenin alev alev yandığı görülüyor. Bölge halkı da köyden ayrılıyor. TSK’nın 10 Mart’ta başladığı Irak’ın Kuzeyi’nde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Operasyonlar kapsamında terör örgütü mensupları ve barınma alanları vuruluyor.
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