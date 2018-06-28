- TSK, Kandil’de PKK kamplarını vurmaya devam ediyor



- Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre örgütü PKK’ya yönelik Kuzey Irak’taki operasyonlarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Erbil’in kuzeyinde yer alan Hakurk’a hava harekatı düzenliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları devam ederken Sidekan ve Hakurk toplarla vuruldu. Bölgede devam eden operasyonlarda Sidekan ve Hakurk’un vurulma anı anbean görüntülendi. Dün bölgede yaşayan köylülerin çektiği görüntülerde bölgenin alev alev yandığı görülüyor. Bölge halkı da köyden ayrılıyor. TSK’nın 10 Mart’ta başladığı Irak’ın Kuzeyi’nde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Operasyonlar kapsamında terör örgütü mensupları ve barınma alanları vuruluyor.

