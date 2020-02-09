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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
- TSK, İdlib’e askeri takviyeyi sürdürüyor

- TSK, İdlib’e askeri takviyeyi sürdürüyor

konvoydan detay

( İDLİB ) İDLİB

Zırhlı Araç Gesi İdlib 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına askeri takviye sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına askeri takviyesi bugün de devam etti. Çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan konvoy, İdlib’in Kafrlusen geçidinden giriş yaptı.
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