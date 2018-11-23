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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
TSK’da FETÖ yapılanması operasyonu: 11 şüpheli adliyeye getirildi

TSK’da FETÖ yapılanması operasyonu: 11 şüpheli adliyeye getirildi

Polis konvoyunun gelişi

Askeri Öğrenci Muvazzaf Asker Sözleşmeli Er Uzman Çavuş Sözleşmeli 

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri
-Adliye binası

( ZONGULDAK )- 10’u muvazzaf asker, 11 şüpheli geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi ZONGULDAK

- Zonguldak’ta TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada 10’u muvazzaf asker 11 şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik olarak; önceki gün TSK’da görevli 10 muvazzaf askerin yanı sıra KHK ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya olmak üzere toplam 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli astsubaylar E.K., O.İ., İ.Ç., uzman çavuşlar S.Ö., Ş.Y., T.A., uzman erbaş M.E., sözleşmeli er T.K., üsteğmenler M.D. ve S.K. ile KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci Y.U. geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Zanlıların, savcılıktaki sorguları devam ediyor.
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