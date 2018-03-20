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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
- TSK, Afrin’e Giriş Çıkışları Kapattı

- TSK, Afrin’e Giriş Çıkışları Kapattı

Afrin'e giriş çıkışlar

( AFRİN ) - TSK, Afrin’e giriş çıkışları kapattı AFRİN

Terör Örgütü Kışla Özel Tim 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), güvenlik gerekçesiyle Afrin kent merkezlerine giriş çıkışları kapattı. Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD/PKK terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanmasının 3. gününde Afrin’de olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Afrin’in tüm giriş ve çıkışları TSK askerleri tarafından tutuldu. Afrin’in güneydoğusunda özel timler tarafından bölgedeki mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor. TSK, güvenlik nedeniyle evlerine geri dönmek isteyen sivillerin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Afrin’e girişini engelledi. Evlerine dönemeyen siviller, bölge yakınlarındaki köylere dönüyor.
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