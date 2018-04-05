- TSK, Afrin’den Sonra Cenderis’te De Seyyar Fırın Kurdu Ve Ekmeğini Halkla Paylaştı



- Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Cenderis’te de seyyar fırın kurarak, ekmeğini halkla paylaşmaya başladı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin’i bölücü terör örgütleri PKK/YPG-PYD ve DAEŞ’ten temizleyen Mehmetçik, Afrin’de seyyar fırın kurup ekmeğini halkla paylaşmaya başlamıştı. Mehmetçik aynı şekilde Cenderis’te de seyyar fırın kurup ekmeğini halkla paylaşmaya başladı.

TSK, o anlara ait görüntüleri video şeklinde Twitter hesabında paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü.

