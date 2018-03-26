TSE ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Birliği Protokol Töreni

-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç'un konuşması

-Protokol imza töreni



( ANKARA )- Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz: ''Bu protokol iş yerlerindeki iş ekipmanlı bazlı kazaları önlemeye yönelik de çok önemli bir adım oluşturacak'' ANKARA



- Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, ''Bu protokol iş yerlerindeki iş ekipmanlı bazlı kazaları önlemeye yönelik de çok önemli bir adım oluşturacak'' dedi.

Türk Standartları Enstitüsü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İş Biriliği Protokolü imzalandı. Törende konuşan TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, ''İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri bugüne kadar birtakım servisler marifetiyle ya da iş yerlerindeki birtakım teknik elemanlar marifetiyle yürütülmekteydi. Ancak bunların etki analizleri, kaza sebeplerine baktığımızda bize çok sağlıklı bir sonuç göstermedi. İş ekipmanlarının anlamına uygun beklentileri karşılayacak şekilde periyodik olarak kontrollere tabii tutulmadığı, iş ekipmanları sebepli kazaların hala bu sebeple yüksek oranlarda olduğu malumunuz. Bu anlamda bu protokol iş yerlerindeki iş ekipmanlı bazlı kazaları önlemeye yönelik de çok önemli bir adım oluşturacak diye düşünüyorum'' ifadelerini kulandı. ''Bu protokol ile iş ekipmanları bazlı kazalarında önüne geçmek için önemli bir altyapı kurmuş olacağız'' İş sağlığı güvenliği ile standartların neredeyse bir arada olduğunu kaydeden Korkmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: . ''Artık standartlar hem insanların sağlık ve güvenliğini garanti altın alma hem de yaşamış olduğu ekosistem içerisinde güvenli bir çevre oluşturma anlamında önemli bir araç karşımızda. Standartlar bu anlamda güvenliği sağlamadığı zaman standart oluşturmak mümkün değil. Yani iş sağlığı güvenliği ile standartlar neredeyse bir arada diyebiliriz. Şu anda TSE'nin gerek milli gerekse uluslararası bine yakın standardı var. Diğer taraftan imal edilen ekipmanların sağlık güvenlik açısından tasarım esnasındaki bir takım aksesuarların olma zorunluluğuna karşın, bunların aynı sağlık ve güvenlik çerçevesinde sürdürülebilir bir şekilde kullanımı konusunda eksikliklerimiz söz konusuydu. Bunun ana sebeplerinden birisi başlangıçta güvenli ve sağlıklı olarak imal edilmiş bir ürünün devam etmesini sağlayacak altyapısının olmamasıydı. Bugün yapılan iş birliğinde temel amacımız imalatçıların başlangıçta tasarlamış olduğu güvenlik ve sağlık kurallarını makinelerin kullanıldığı sürece aynı kurallarla kullanılmasını sağlamaya yönelik bir sistem oluşturmak. Bu sistem çerçevesinde yürütüldüğünde kullanıcılar da iş ekipmanlarının neler olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu anlamış olacaklar. Böylece iş ekipmanları bazlı kazalarında önüne geçmek için önemli bir altyapı kurmuş olacağız.'' TSE ile imzaladıkları protokolün Türkiye'deki iş sağlığı güvenliğindeki gelişmelere olumlu etki yapacağını ve iş kazalarını ciddi anlamda azaltacağını dile getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, '' Biz İş salığı güvenliği kültürünü geliştirme noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle MEB ile okul öncesi ve okul çağında kültür geliştirme noktasında güvenli okul projemiz var. Bu proje kapsamında birinci sınıf, okul öncesi, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.

(SKT- BC-

