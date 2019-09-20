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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

namaz öncesi

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-tbmm başkanı detay
-cenaze namazı

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski TRT Haber Dairesi Başkanı, gazeteci Nasuhi Güngör'ün babası Doğan Güngör, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.Eski TRT Haber Dairesi Başkanı gazeteci Nasuhi Güngör'ün babası Doğan Güngör (77), İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güngör'ün cenazesi, ikindi namazını müteakip Mucur Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, cenaze törenine katılarak Nasuhi Güngör ve ailesine taziyelerini iletti. Cenaze törenine Şentop'un yanı sıra Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, ailesi ve yakınları katıldı.

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