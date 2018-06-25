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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trenin çarptığı kişi öldü - ELAZIĞ

Trenin çarptığı kişi öldü - ELAZIĞ

- Olay yerinden görüntü - Sağlık ekibinden görüntü - Raydaki ceset detayı Elazığ 'da trenin çarptığı kişi öldü - Sivrice ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybettiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde yük treninin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi yakınlarında Diyarbakır - Elazığ seferini yapan yük treni, o sırada raylardan geçmeye çalışan Abdullah Demirbağ'a (71) çarptı.Vatandaşların İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Demirbağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Demirbağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma Yük Treni 

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