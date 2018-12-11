Trende uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - UŞAK

- Zanlının adliyeye getirilmesiTrende uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - İzmir - Uşak seferini yapan yolcu treniyle Uşak 'a uyuşturucu hap getiren şüpheli yakalandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta yolcu treninde düzenlenen operasyonda uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi timleri, 15 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Kaan Gümüş'ün, İzmir'den yolcu treniyle Uşak 'a uyuşturucu hap getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.Eşme ilçesinde trene yolcu olarak binen sivil jandarma ekipleri, vagonları tek tek gezerek zanlı Gümüş'ü gözaltına aldı.İnay Köyü İstasyonu'nda şüpheliyle trenden inen jandarma ekipleri, zanlının üzerinde 50 uyuşturucu hap ele geçirdi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaan Gümüş tutuklandı.