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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tren rayları üzerinde yürüyen at, makinistin dikkati sayesinde böyle kurtuldu

Tren rayları üzerinde yürüyen at, makinistin dikkati sayesinde böyle kurtuldu

makinistin telefon çekimi

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Tren Rayları Çekim Makinist 


- Çankırı'da raylarda bulunan at ölümden döndü. Çankırı'da Karatekin köyü civarında bir arazide bulunan at tren rayları üzerinde beklerken o esnada gelen trenin kornası üzerine bir süre tren yolunda koşuyor. Daha sonrasında sol taraftaki araziye çıkan at kıl payı kurtuluyor. Makinistin tren yolunda atı göründe defalarca kornaya basarak atı korkutup kaçırmaya çalıştı.
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