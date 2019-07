Tren rayları üzerinde yürüyen at, makinistin dikkati sayesinde böyle kurtuldu

- Çankırı'da raylarda bulunan at ölümden döndü. Çankırı'da Karatekin köyü civarında bir arazide bulunan at tren rayları üzerinde beklerken o esnada gelen trenin kornası üzerine bir süre tren yolunda koşuyor. Daha sonrasında sol taraftaki araziye çıkan at kıl payı kurtuluyor. Makinistin tren yolunda atı göründe defalarca kornaya basarak atı korkutup kaçırmaya çalıştı.