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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tren rayları ile ihata duvarı arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardı - SİVAS

Tren rayları ile ihata duvarı arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardı - SİVAS

- Tren raylarında toplanan vatandaşlar - Tren rayları ile beton ihata duvarı arasında sıkışan adam - İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışm - Yaralının düştüğü yerden sedye ile çıkartılması - Yaralının ambulansa konulması Sivas 'ta tren rayları ile ihata duvarı arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardıSİVAS (AA) - Sivas 'ta tren rayları ile beton ihata duvarı arasında sıkışan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki tren yolu kenarına çocuğunun tuvalet ihtiyacını gidermek için giden İ.K. (47), dengesini kaybederek tren rayları ile beton ihata duvarı arasına düştü.Boşlukta sıkışan İ.K, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri İ.K'yı sıkıştığı yerden çıkarttı.Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.K'nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis Bild Tren Rayları Gesi Polis Ekipleri 

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