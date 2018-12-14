Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Tren kazasında hayatını kaybeden makinist Çankırı'da toprağa verildi

Tren kazasında hayatını kaybeden makinist Çankırı'da toprağa verildi

Cenaze detay

Cenaze Tren Kazası Cenaze Namazı Cuma Namazı Makinist 

-Hayatını kaybeden makinistin fotoğrafı

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden makinist, Çankırı’nın Şabanözü ilçesine defnedildi. Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybeden makinist Adem Yaşar'ın cenazesi dün gece Şabanözü ilçesindeki baba evine getirildi.
Adem Yaşar’ın(35) cenazesi bugün baba evinde helallik alındıktan sonra Mevlana Camisi’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Şabanözü ilçe merkezinde yapılan cenaze töreni öncesinde baba Sezai ve kardeşi Yasin Yaşar taziyeleri kabul etti. Mesleğinde idari kısma geçmesini istediklerini ancak Adem Yaşar'ın kabul etmediğini belirten dayısı Mehmet Yaşar Çelebi, "Mesleğini çok seviyordu. Gönülden severek hizmet ediyordu. Biz sürekli konuşurduk. En son konuştuğumuzda kar yağdığını, dışarı çıkıp ailesiyle güzel vakit geçirdiklerini anlatmıştı. Mevlam bu şekilde uygun görmüş" dedi.
13 yıldır makinistlik yapan Adem Yaşar'ın evli olduğu ve Selim (4) ve Timur (9) adında 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Cenaze törenine AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, kurum müdürleri ve sevenleri katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı