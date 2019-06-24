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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tren kazasında dehşete düşüren detay...Rayların üstünde kalan minibüsten şoför atladı, yolcular kurtulamadı

Tren kazasında dehşete düşüren detay...Rayların üstünde kalan minibüsten şoför atladı, yolcular kurtulamadı

Kaza yerinden detaylar

Jandarma Hemzemin Geçit Tarım Tarım İşçisi Yük Treni 

-Minibüsten detaylar
-Fenalaşan işçi yakınlarından detaylar
-Vatandaş röp.
-Olay yerinden genel görüntü

( MERSİN )- Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün raylar üzerinde stop ettiği, sürücünün yeniden çalıştıramayınca son anda araçtan inerek kurtulduğu tarım işçilerinin araçtan inecek vakit bulamadığı ortaya çıktı- Kaza sırasında minibüsten atlayarak kurtulan şoför gözaltına alındı MERSİN

- Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün raylar üzerinde stop ettiği, sürücünün yeniden çalıştıramayınca son anda araçtan inerek kurtulduğu 6 tarım işçisinin araçtan inecek vakit bulamadığı ortaya çıktı. Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Yük treninin çarptığı minibüsü 200 metre sürüklediği kazada, araçtaki tarım işçisi yolculardan 1'i olay yerinde hayatını kaybetti, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bulunan Ahmet Karadeniz isimli vatandaş, işçileri taşıyan minibüsün tren hattından geçmeye çalıştığını belirterek, “O arada sürücü treni görmüyor. Tren yakın olduğu için manyetik alandan dolayı minibüsün motorunu durduruyor. Şoför çalıştırmaya çalışıyor çalışmayınca da kendini minibüsten atıyor. O sırada 6 tarım işçisi de minibüste kalıyor. Şoför araba çalışmayınca sadece kendini kurtarmış” dedi.
Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri şoförü gözaltına alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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