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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tren kazası şüphelileri adliyede İzle

Tren kazası şüphelileri adliyede İzle

ADLİYEYE SEVK

Memur Trol 

-SAĞLIK KONROLÜNDEN ÇIKIŞLARI

( ANKARA -TOPLU) ANKARA

- Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, Ankara Adliyesine getirildi.
Ankara-Konya seferini yapan YHT, geçtiğimiz perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ihmali olduğu gerekçesiyle gözaltı alınan kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Ankara Adliyesine getirildi.

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