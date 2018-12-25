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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tren hemzemin geçidinde tıra çarptı

Tren hemzemin geçidinde tıra çarptı

olay yerinden görüntü

Gaba Emniyet Kemeri Gabar Yük Treni 

-tırın görüntüsü
-detaylar

( İZMİR ) - Kazada ölen ya da yaralanan olmadı İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesinde hemzemin geçidinde yaşanan kazada, tren tıra çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, gece saatlerinde Yenifoça–Aliağa karayolu Habaş kavşağındaki hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Biçerova–Nemrut Limanı seferi yapan 33053 No'lu yaklaşık 900 tonluk yük treni, Ayhan Ç. (44) idaresindeki 15 HG 252 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır savrularak gabari ölçüm direğini yıktı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen tırdan yara almadan kurtulan şoför Ayhan Ç. hemzemin geçidinde treni görmediğini ve emniyet kemeri takılı olduğundan yaralanamadığını söyledi.

Kazanın yaşandığı Biçerova–Nemrut Limanı demiryolu, trafiğe kapandı. Tren, bölgeye çağrılan vinçle tırın yoldan çekilmesinin ardından seferine devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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