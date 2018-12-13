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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Tren enkazı kaldırma çalışmaları sabaha kadar sürecek

- Tren enkazı kaldırma çalışmaları sabaha kadar sürecek

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( ANKARA ) ANKARA

Öğretim Üyesi Olay Yeri İnceleme Tren Kazası Güvenlik Kamerası Telsiz Konuşması 


- Başkentte meydana gelen YHT kazasının yaşandığı Marşandiz istasyonunda vinçler enkazı kaldırma işlemine başladı.
Çalışmaların sabaha kadar aralıksız süreceği belirtildi. Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda, yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 86 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ayrıca tren azasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sağlık Bakanı Koca son yaptığı açıklamada, hızlı tren kazasının yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda vinç getirildi.
Enkazı kaldırma işlemleri yaklaşık saat 16:00'da başladı.
Kurtarma ekipleri önce yıkılan üst geçidin, ardından da vagonun kaldırılarak, demiryolunun açılacağını belirtti.
Yolu açma işleminin sabaha kadar aralıksız devam edeceği bilgisi verildi.
Hard disk inceleniyor Soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcıları nezaretinde çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerince, seyrüsefer bilgileri ve telsiz konuşması kayıtlarının yer aldığı, trenin "kara kutusu" niteliğindeki cihaz ile trendeki güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard disk incelemeye alındı. Ölenlerin isimleri belli oldu Kazada ölen makinistlerin isimleri de belli oldu. Yüksek Hızlı Tren makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler ile kılavuz tren makinisti Kadir Ünal, kazada yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Berahitdin Albayrak olduğu öğrenildi. (JA-BC -
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